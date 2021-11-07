Дощ зі снігом: якою буде погода на початку тижня
- Автор:
- Софія Телішевська
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УНІАН фото
В Україні у понеділок, 8 листопада, у західних, північних та центральних областях пройде невеликий дощ, а в горах сніжитиме.
Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.
Уночі у західних, північних та центральних областях місцями пройде невеликий дощ. В Карпатському регіоні очікуються помірні дощі, а в горах з мокрим снігом.
Вночі та вранці у південній частині країни місцями очікується туман. Вітер переважно південно-західний, 5—10 м/с. Температура вдень коливатиметься від +7 до +12°С, а вночі +2...+7 °С.
У Києві та області у понеділок уночі місцями пройде невеликий дощ, а вдень без опадів. Температура вдень триматиметься на рівні +8....+10 °С, а вночі +4...+6 °С.
А вже 9 листопада у західних та північних областях вночі температура опуститься до 0 °С. Надалі стовпчики термометра опустяться нижче від нуля.
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