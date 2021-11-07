Поблизу Луганська ЗСУ знищили безпілотник окупантів

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За останні дві доби російські найманці на Донбасі тричі використали БПЛА для атаки позицій Збройних сил України. Українським військовим вдалося знищити один безпілотник окупантів.

Про це повідомляє пресслужба Української делегації у Тристоронній контактній групі.

Шостого листопада у напрямку населеного пункту Болотене (22 км на північний схід від Луганська) український підрозділ збив один БПЛА, а вже сьогодні, 7 листопада, окупанти використали ще два безпілотника на напрямках Саханка — Водяне, Пікузи — Гнутове.

У всіх випадках ворожі БПЛА були споряджені боєприпасами типу ВОГ-17 (по два).

Українська делегація зазначає, що використання іноземних БПЛА категорично заборонено як Мінськими домовленостями, так і додатковими заходами щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року.