З 8 листопада невакцинованих освітян відсторонять від роботи. Профспілка просить відтермінувати ці обмеження на місяць
- Автор:
- Софія Телішевська
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Профспілка працівників освіти та науки України звернулася до Кабміну, МОЗ та Міносвіти з проханням відтермінувати на місяць усунення від роботи педагогів, які не пройшли вакцинацію від COVID-19.
Вони вважають, що відсторонення вчителів може спричинити проблеми в освітньому процесі, зокрема через те, що нікому буде замінити відсутнього педагога.
Профспілка просить саме відтермінувати, а не скасувати цю норму, бо вбачає щоденне збільшення кількості вакцинованих освітян.
Нагадаємо, з 7 листопада в Україні запровадять обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для держпосадовців і працівників освіти. МОЗ затвердив перелік професій, виробництв і організацій, працівники яких зобов’язані зробити щеплення від коронавірусу. До нього включили працівників закладів освіти, центральних органів виконавчої влади та їхніх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій.
У разі відсутності щеплення освітян почнуть відсторонювати від роботи без збереження зарплати.
За останніми даними міністра освіти Сергія Шкарлета, повний цикл щеплення від COVID-19 отримали майже 835 тисяч працівників освіти:
- дошкільна освіта — майже 88%;
- загальна середня — майже 92%;
- спеціалізована — 94,5%;
- професійна (професійно-технічна) — майже 91%;
- фахова передвища — 89%;
- вища освіта — майже 81%.
Найбільша кількість вакцинованих освітян у Хмельницькій та Київській областях — майже 97%. У Києві — 96%.
Що стосується окремо шкіл, то наразі двома дозами вакциновано понад 474 тисячі працівників закладів загальної середньої освіти, або 73,5%.
- В Україні за останню добу, 6 листопада, медики виявили 17 419 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби (зокрема, захворіли 1 119 дітей та 195 медпрацівників). Від ускладнень захворювання померли 449 пацієнтів, а напередодні — 734.