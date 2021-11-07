З 8 листопада невакцинованих освітян відсторонять від роботи. Профспілка просить відтермінувати ці обмеження на місяць

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Профспілка працівників освіти та науки України звернулася до Кабміну, МОЗ та Міносвіти з проханням відтермінувати на місяць усунення від роботи педагогів, які не пройшли вакцинацію від COVID-19.

Вони вважають, що відсторонення вчителів може спричинити проблеми в освітньому процесі, зокрема через те, що нікому буде замінити відсутнього педагога.

Профспілка просить саме відтермінувати, а не скасувати цю норму, бо вбачає щоденне збільшення кількості вакцинованих освітян.

Нагадаємо, з 7 листопада в Україні запровадять обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для держпосадовців і працівників освіти. МОЗ затвердив перелік професій, виробництв і організацій, працівники яких зобов’язані зробити щеплення від коронавірусу. До нього включили працівників закладів освіти, центральних органів виконавчої влади та їхніх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій.

У разі відсутності щеплення освітян почнуть відсторонювати від роботи без збереження зарплати.

За останніми даними міністра освіти Сергія Шкарлета, повний цикл щеплення від COVID-19 отримали майже 835 тисяч працівників освіти:

дошкільна освіта — майже 88%;

загальна середня — майже 92%;

спеціалізована — 94,5%;

професійна (професійно-технічна) — майже 91%;

фахова передвища — 89%;

вища освіта — майже 81%.

Найбільша кількість вакцинованих освітян у Хмельницькій та Київській областях — майже 97%. У Києві — 96%.

Що стосується окремо шкіл, то наразі двома дозами вакциновано понад 474 тисячі працівників закладів загальної середньої освіти, або 73,5%.