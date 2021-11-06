Білорусь відновила постачання електроенергії в Україну
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
FEDOROV / Telegram
Білорусь у суботу, 6 листопада, розпочала імпорт електроенергії в Україну. Постачання будуть протягом листопада.
Про це повідомило білоруське Міністерство енергетики і підтвердив інформацію голова комітету Верховної Ради України з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус.
Обсяг поставок — 5 МВт у годину. Герус уточнив, що електроенергію отримала лише одна компанія — «ТЕТ груп» (кінцевим бенефіціаром компанії є Віталій Бутенко — колишній комерційний директор групи ДТЕК). Всього на аукціоні за доступ до міждержавного перетину брали участь 16 компаній, купили такий перетин 4 компанії, однак електроенергію із білоруської сторони отримали не 4 компанії, а лише одна.
Герус зазначив, що «ТЕТ груп» раніше не займалась імпортом електроенергії, свою діяльність розпочала лише у жовтні і регулятор вже її перевіряє на предмет махінацій на енергоринку.
- До 1 листопада діяла заборона на імпорт електроенергії з РФ і Білорусі, яка набула чинності у травні. 2 листопада в Україну з Білорусі почалися аварійні постачання електроенергії через дефіцит потужності в енергетичній системі.
- 18 травня міністр енергетики Герман Галущенко направив звернення до комісії з питань тарифів з проханням заборонити імпорт електроенергії з держав, які не є членами Енергетичного співтовариства ЄС — Росії та Білорусі. За його словами, цей імпорт суперечить стратегічним цілям України та загрожує її енергетичній безпеці.
- Енергосистема України синхронізована з енергосистемами Росії, Молдови та Білорусі, але фактично отримати аварійну допомогу Україна може лише від Білорусі — з РФ країна не має договору, а енергосистема Молдови надто мала для балансування української.