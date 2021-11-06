Вселенського патріарха Варфоломія виписали з лікарні у США. Йому встановили стент

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Ecumenical Patriarchate / Flickr

Вселенського патріарха Варфоломія I після операції виписали з лікарні у США.

Про це повідомив у Twitter єпископ Константинопольської православної церкви, архієпископ Американський Елпідофор.

«Дякуємо Богові за те, що Його Святість Вселенський патріарх Варфоломій виписаний з лікарні Mount Sinai у Нью-Йорку в доброму здоров’ї та в доброму гуморі», — написав він.

Як зазначають ЗМІ, патріарху під час операції встановили стент для розширення кровоносних судин і артерій, щоб поліпшити кровообіг.