Прогноз погоди у вихідні: В Україну заходить похолодання, тепло буде лише на півдні та сході

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Alexey Marcov / Pixabay

У перші вихідні листопада в Україні почнеться похолодання, лише на півдні та сході температура підвищиться до +18 °С.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі

За даними синоптиків, прохолодне повітря надходитиме з західних та південно-західних напрямків, водночас підвищуватиметься атмосферний тиск, тому опадів ставатиме менше, а прояснень більше.

У суботу, 6 листопада, дощу не очікується лише на півдні України, у Карпатах він буде навіть із мокрим снігом. Вітер західний, 7—12 м/с.

Натомість у південних та південно-східних областях вночі та вранці буде туман.

Температура вночі +5...+10 °С, у західних областях +1...+6 °С; вдень повітря прогріється до +8...+13 °С, у південній частині та східних областях очікується до +18 °С; на високогірʼї Карпат вночі близько 0 °С, вдень +3...+6 °С.

У неділю, 7 листопада, слабкий дощ можливий лише вдень на Закарпатті. Вітер південний із переходом у західний, 5—10 м/с.

Температура вночі +1...+6 °С, вдень +8...+13 °С.

З понеділка, 8 листопада, синоптики прогнозують зниження температури та опади у більшості областей. Упродовж тижня похолодання посилиться, удень температурні стовпчики показуватимуть +4...+7 °С. Вночі можливі незначні морози.