«Нехай ідуть на вибори». У керівництві «Слуги народу» застерегли своїх депутатів від обʼєднання з Разумковим

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Кузьмін Олександр / УНІАН

Нардепів, які пройшли до Верховної Ради по списку «Слуги народу», застерегли від обʼєднання з експікером парламенту Дмитром Разумковим.

Про це у інтервʼю Liga.net заявив заступник голови фракції «Слуга Народу» Андрій Мотовиловець.

«Якщо депутати-списочники виходять зі «Слуги Народу», то нехай складають мандат та йдуть на вибори. У нас звільняються округи. Нехай підуть на вибори та скажуть виборцям: «Ми нова партія Дмитра Разумкова. Ми також просимо отримати від вас політичний мандат». Так буде чесніше», — вважає Мотовиловець.

Він зазначив, що поки що не чув ні від кого з колег про бажання обʼєднатися з ексспікером. Мотовиловець додав, що не підтримав би виключення з парламенту близьких до Разумкова Василя Мокана та Неллі Яковлєвої, оскільки вважає їх ефективними депутатами.

«Якщо вони хочуть вийти самі, я проголосую за застосування до них імперативного мандата. Складайте мандат», — уточнив заступник голови фракції.

У пʼятницю стало відомо, що колишній глава парламенту, а зараз позафракційний народний депутат Дмитро Разумков створює у Верховній Раді міжфракційне обʼєднання «Розумна політика». До обʼєднання увійдуть приблизно 25 народних депутатів.