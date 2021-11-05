Папа Римський вперше призначив жінку генсекретарем губернаторства — другого за значимістю органа Ватикану

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Папа Римський Франциск уперше призначив жінку на високу посаду у Ватикані. 4 листопада 52-річна сестра-францисканка Рафаелла Петріні стала генеральним секретарем губернаторства Ватикану.

Про це повідомляє Vatican News.

Губернаторство, яке займає палац у центрі Ватикану, контролює понад 2 тисячі людей. Також воно відповідає за нагляд за адміністрацією Ватикану, за музеї, поштове відділення, монетний двір, поліцію та службу охорони здоровʼя міста-держави.

До Петріні посаду обіймав архієпископ Джузеппе Бертелло — тепер він президент Ватикану (найвища керівна посада).

Папа Римський заявив, що хоче, аби жінки відігравали важливішу роль у католицькій церкві. Це призначення стало черговою частиною його політики ґендерного балансу, яку він почав багато років тому.