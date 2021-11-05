Папа Римский впервые назначил женщину генсекретарем губернаторства — второго по значимости органа Ватикана

Папа Римский Франциск впервые назначил женщину на высокую должность в Ватикане. 4 ноября 52-летняя сестра-францисканка Рафаэлла Петрини стала генеральным секретарем губернаторства Ватикана.
Об этом сообщает Vatican News.
Губернаторство, которое занимает дворец в центре Ватикана, контролирует более 2 000 человек. Также оно отвечает за надзор за администрацией Ватикана, музеи, почтовое отделение, монетный двор, полицию и службу здравоохранения города-государства.
До Петрини должность занимал архиепископ Джузеппе Бертелло — теперь он президент Ватикана (самая высокая руководящая должность).
Папа Римский заявил, что хочет, чтобы женщины играли более важную роль в Римо-Католической церкви. Это назначение стало очередной частью его политики гендерного баланса, которую он начал много лет назад.
- В феврале этого года Папа Римский впервые назначил женщину заместителем секретаря архиерейского Синода. Это орган представителей католического епископата, задача которых помочь Папе советами в управлении.
- В октябре 2020 года Папа Римский впервые назначил кардиналом в США темнокожего священника. Он боролся с растлителями детей в церкви. Также Франциск выступил за легализацию однополых браков.