Папа Римский впервые назначил женщину генсекретарем губернаторства — второго по значимости органа Ватикана

Папа Римский Франциск впервые назначил женщину на высокую должность в Ватикане. 4 ноября 52-летняя сестра-францисканка Рафаэлла Петрини стала генеральным секретарем губернаторства Ватикана.

Об этом сообщает Vatican News.

Губернаторство, которое занимает дворец в центре Ватикана, контролирует более 2 000 человек. Также оно отвечает за надзор за администрацией Ватикана, музеи, почтовое отделение, монетный двор, полицию и службу здравоохранения города-государства.

До Петрини должность занимал архиепископ Джузеппе Бертелло — теперь он президент Ватикана (самая высокая руководящая должность).

Папа Римский заявил, что хочет, чтобы женщины играли более важную роль в Римо-Католической церкви. Это назначение стало очередной частью его политики гендерного баланса, которую он начал много лет назад.