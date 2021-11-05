Львівська область утилізує 40 тисяч доз вакцини AstraZeneca, у якої сплив термін придатності

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Marco Verch Professional Photographer / Flickr

У Львівській області не використали близько 40 тисяч доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca, їх передадуть на спеціальні склади для утилізації.

Про це на брифінгу 5 листопада повідомив директор департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації Орест Чемерис, цитує Укрінформ.

«До нас ця [вакцина] поступила як невідкладна допомога. Є близько 40 тисяч доз AstraZeneca, яку ми не використали та в якої сплив термін придатності. Вона зараз на карантині, далі її передадуть на централізовані склади, де утилізують», — сказав Чемерис.

Водночас він запевнив, що в регіоні зараз немає проблем із надходженням вакцин. Охочі вакцинуватися найчастіше обирають Pfizer, на другому місці — Coronavac, AstraZeneca хочуть найменше.