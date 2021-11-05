«Хоче повернути собі владу». В Офісі президента прокоментували інтервʼю Арсена Авакова

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Сергій Моргунов / «Бабель»

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі «Бабелю» висловився щодо учорашнього інтервʼю ексочільника МВС Арсена Авакова на телеканалі «Україна 24» олігарха Ріната Ахметова.

Колишній чиновник різко розкритикував рішення чинної влади та заявив про тиск з боку Офісу президента.

Подоляк назвав ці заяви «абсолютно традиційними», які розраховані на суспільне «безпамʼятство».

«Адже суспільство має зробити вигляд, що чує ці заяви не від людини, яка ще буквально вчора була владою. Але я розширив би рамки обговорення. Коли будь-яка людина, і зараз не про пана Авакова, довго перебуває на високій посаді, їй складно адаптуватися до життя без посади. Це просто психологія — люди сумують за владою та за можливостями, які дає ця влада», — зазначив радник глави ОП.

За словами Подоляка, Аваков просто намагається повернути собі владу, тому «ушляхетнює власне минуле» та шукає союзників в олігархічних структурах.

«Саме це ми й спостерігаємо на десятках прикладів. Різні «колишні» не змогли адаптуватися до цивільного життя без адреналіну від влади, не змогли знайти таку ж прибуткову активність, якою була для них політика. І тому намагаються повернутися», — вважає Подоляк.

«Якщо говорити конкретно про Арсена Борисовича, то він протягом довгих років мав дуже багато можливостей, щоб якісно змінити державу. Упродовж пʼяти років без його слова не ухвалювалися найважливіші рішення, а протягом двох років він міг запропонувати абсолютно будь-які — навіть найреволюційніші — перетворення», — наголосив Михайло Подоляк, додавши, що в Авакова було 7 років, аби продемонструвати, що поліція вміє розкривати гучні злочини.

Він запитує, скільки часу ще потрібно Авакову для того, аби довести свою ефективність.

«Якщо боротися лише за певний «баланс», який зберігає представників старої системи, суспільство це точно не підтримає. Врешті-решт, суспільство неодноразово показувало, що стара система її не влаштовує. Ресурсів навіть найбагатших олігархів явно не вистачить, щоб переграти суспільство та державу у довгостроковій грі», — резюмував Подоляк.