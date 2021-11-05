Pfizer заявила, що її «незвичайна» таблетка від коронавірусу запобігає смерті на 90%

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Американська компанія Pfizer заявила, що її експериментальна таблетка від коронавірусу знизила кількість госпіталізацій та смертей на 89%. Про це йдеться у заяві компанії від 5 листопада.

Компанія опублікувала попередні результати дослідження ліків Paxlovid. За даними Pfizer, із 607 учасників випробування, які отримували таблетку у поєднанні з препаратом проти ВІЛ протягом пʼяти днів з моменту появи симптомів, було шість госпіталізацій та нуль смертей. Для порівняння: 41 госпіталізація та 10 смертей із 612 людей, які отримували плацебо.

«Ми сподівалися, що у нас є щось екстраординарне, але рідко можна побачити, щоб ліки мали майже 90% ефективності у питанні захисту від смерті», — сказав доктор Мікаель Долстен, головний науковий співробітник Pfizer.

Учасники дослідження не були вакциновані, хворіли на коронавірус, мали від легкого до помірного ступеня тяжкості хвороби та вважалися пацієнтами з високим ризиком госпіталізації через проблеми зі здоровʼям (ожиріння, діабет або хвороби серця). Лікування почалося протягом трьох-пʼяти днів після появи перших симптомів та тривало пʼять днів.

Загалом лікування складається із 30 таблеток, які вводяться протягом пʼяти днів. Сюди входять 10 таблеток «Ритонавіру». Таблетки досі тестувалися переважно на пацієнтах із групи високого ризику, але Pfizer також проводить випробування на пацієнтах з низьким рівнем ризику та на людях, які мешкають в одному будинку з інфікованими вірусом.

Компанія Pfizer не повідомила подробиць про побічні ефекти, але повідомила, що частота проблем у групах була однаковою та складала близько 20%. Pfizer заявила, що звернеться до американського та міжнародних регуляторів з проханням дозволити її таблетку «якнайшвидше».

Зазначимо, що це не перший у світі пероральний препарат від коронавірусу. Є ще також від американської компанії Merck, він називається Молнупіравір. Курс лікування Merck складає 40 таблеток протягом пʼяти днів. Цей препарат працює, втручаючись у генетичний код коронавірусу, що є новим підходом до руйнування вірусу. 4 листопада Британія стала першою країною у світі, яка дозволила Молнупіравір. Результати дослідження (у ньому взяли участь 775 людей) свідчать, що тільки 7,3% пацієнтів, які отримали таблетки від Merck, були госпіталізовані або померли від коронавірусу, тоді як у групі тих, хто отримав плацебо, таких було 14,1%.