Додаткове щеплення проти COVID в Україні дозволять після вакцинації 50% населення

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Marco Verch Professional Photographer / Flickr

Бустерна доза вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 стане доступною жителям України після того, коли країна досягне 50% вакцинації населення.

Про це заявив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко у кулуарах парламенту.

«Щойно перетнемо позначку у 50% вакцинованого населення в Україні, ми повернемося до питання бустерної дози, або повторної, дворазової вакцинації проти коронавірусної хвороби», — сказав Ляшко.

Він уточнив, що станом на сьогодні таку позначку перетнуло лише місто Київ із показником 55% вакцинованих жителів (принаймні однією дозою). Крім того, за словами міністра, понад 40% вакцинованих зафіксовано у Полтавській, Київській та Дніпропетровській областях.

Нагадаємо, за добу медики вакцинували 270 320 людей, одну дозу отримали — 190 327 громадян, а повністю імунізовані — 79 993.

Від початку вакцинальної кампанії уже щеплено 11 086 047 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози — 7 762 884. У МОЗ наголошують, що 93,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня — невакциновані.