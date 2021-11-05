Університет Джеймса Кука: Великий Барʼєрний риф виживе, якщо глобальне потепління утримається на рівні 1,5 °С

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Великий Барʼєрний риф Австралії зможе жити, якщо глобальне потеплення буде утримуватись на рівні 1,5 градуса. Тоді склад його коралів хоч і зміниться, але він все ще зможе процвітати.

Результати дослідження 5 листопада оприлюднили науковці з австралійського державного Університету Джеймса Кука.

«Якщо ми зможемо втримати глобальне потепління на рівні 1,5 градуса, тоді, я думаю, у нас все ще буде живий Великий Барʼєрний риф», — сказав Террі Хʼюз із Центру передового досвіду з вивчення коралових рифів Австралійської дослідницької ради.

Дослідження показало, що корали адаптувалися до вищого порога нагріву, якщо вони пережили попереднє знебарвлення, але проміжок між знебарвленнями скоротився, що дає рифам менше часу на відновлення. Аналіз також показав, що лише 2% Великого Барʼєрного рифу уникли знебарвлення з моменту, коли це сталося вперше у 1998 році (це був найспекотніший рік у світі за всю історію спостережень). За даними дослідження, 80% коралів відтоді хоча б один раз зазнавали серйозного знебарвлення.

Хʼюз зазначив, що пʼять нападів масового знебарвлення від 1998 року перетворили Великий Барʼєрний риф на шахівницю.

«Якщо ми перейдемо до середнього глобального потепління на 3—4 градуси, що, на жаль, є траєкторією, на якій ми зараз перебуваємо, то від Великого Барʼєрного рифу або будь-яких інших коралових рифів у тропіках майже нічого не залишиться», — додали дослідники.

Великий Барʼєрний риф складається з понад трьох тисяч окремих рифів завдовжки 2 300 км. Це найбільше у світі скупчення коралових рифів, де зафіксовано 400 видів коралів, 1,5 тисячі видів риб і 4 тисячі видів молюсків. У 1981 році ЮНЕСКО додала Великий Бар’єрний риф до переліку обʼєктів Світової спадщини.

В останні десятиліття риф зазнав серйозних руйнувань, передусім через зростання температури води, яка вибілювала корали. Науковці зафіксували три масові вибілювання коралів: у 2016, 2017 і в березні 2020 року. Перші два зачепили дві третини рифу; масштаб третього оцінюється й досі.