Университет Джеймса Кука: Большой Барьерный риф выживет, если глобальное потепление удержится на уровне 1,5 °С

Большой Барьерный риф Австралии сможет жить, если глобальное потепление буде удерживаться на уровне 1,5 градуса. Тогда состав его кораллов хоть и изменится, но он все еще сможет процветать. Результаты исследования 5 ноября обнародовали ученые из австралийского государственного университета Джеймса Кука. «Если мы сможем удержать глобальное потепление на уровне 1,5 градуса, тогда, я думаю, у нас все еще будет живой Большой Барьерный риф», — сказал Терри Хьюз из Центра передового опыта по изучению коралловых рифов Австралийского исследовательского совета.

Исследование показало, что кораллы адаптировались к более высокому порогу нагрева, если они пережили предварительное обесцвечивание, но промежуток между обесцвечиваниями сократился, что дает рифам меньше времени на восстановление. Анализ также показал, что только 2% Большого Барьерного рифа избежали обесцвечивания с момента, когда это произошло впервые в 1998 году (это был самый жаркий год в мире за всю историю наблюдений). По данным исследования, 80% кораллов с тех пор хотя бы один раз подвергались серьезному обесцвечиванию. Хьюз отметил, что пять волн массового обесцвечивания с 1998 года превратили Большой Барьерный риф в шахматную доску.

«Если мы перейдем к среднему глобальному потеплению на 3—4 градуса, что, к сожалению, является траекторией, на которой мы сейчас находимся, то от Большого Барьерного рифа или любых других коралловых рифов в тропиках почти ничего не останется», — добавили исследователи. Большой Барьерный риф состоит из более трех тысяч отдельных рифов длиной 2 300 км. Это крупнейшее в мире скопление коралловых рифов, где зафиксировано 400 видов кораллов, 1,5 тысячи видов рыб и 4 тысячи видов моллюсков. В 1981 году ЮНЕСКО внесла Большой Барьерный риф в перечень мест Всемирного наследия. В последние десятилетия риф претерпел серьезные разрушения, прежде всего из-за повышения температуры воды, которая выбеливала кораллы. Ученые зафиксировали три массовых выбеливания кораллов: в 2016, 2017 и в марте 2020 года. Первые два затронули две трети рифа; масштаб третьего оценивается до сих пор.