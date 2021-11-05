Глава парламенту Руслан Стефанчук підписав закон про олігархів. Далі крок за Зеленським
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Синиця Олександр / УНІАН
Глава Верховної Ради Руслан Стефанчук 5 листопада підписав законопроєкт № 5599 про деолігархізацію. Далі його передадуть на підпис президенту Володимиру Зеленському, чинності закон набуде через шість місяців після його офіційного оприлюднення.
Зазначимо, що законопроєкт ухвалили ще 23 вересня 2021 року, однак у ньому були неточності, які усунули 4 листопада. Депутати уточнили, що рішення про визнання людини олігархом прийматиме Рада національної безпеки і оборони на підставі подання уряду, члена РНБО, Нацбанку, СБУ чи Антимонопольного комітету. Неточність полягала у тому, що рішення про визнання олігархом могла ухвалювати і Національна агенція з питань запобігання корупції — це колізія.
- 23 вересня 2021 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт про деолігархізацію. Документ встановлює низку правил для тих, хто потрапить у реєстр олігархів: вони не зможуть фінансувати партії, брати участь у приватизації та будуть зобов’язані подавати електронну декларацію. Усі чиновники повинні будуть обов’язково подавати декларацію про контакти, якщо вони матимуть спілкування з олігархом. У разі неподання такої декларації їм загрожує звільнення.
- Рада національної безпеки і оборони вже запустила систему моніторингу олігархів. Її розробка була необхідна в рамках закону про олігархів, який готують до другого читання.