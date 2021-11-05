«Щогодини рятуємо 10 життів». Глава МОЗ розповів про результати вакцинації

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Міністерство охорони здоров'я України

Масова вакцинація від COVID-19 в Україні зараз рятує одне життя в середньому кожні шість хвилин. Такі статистичні дані озвучив на брифінгу міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

«Завдяки вакцинації щогодини ми зараз рятуємо 10 життів. Серед цих врятованих можете бути ви, ваші батьки, друзі. Потрібно зробити тільки одне — зробити щеплення самому і переконати зробити це своїх рідних і близьких», — сказав він.

Ляшко наголосив, що «компромісів з коронавірусною хворобою немає ніде у світі» і тільки вакцини допоможуть подолати пандемію.