Мер Києва Кличко звільнив заступника голови КМДА Густєлєва через затягування робіт із Подільським мостом

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Скакодуб Андрей / POOL

Мер Києва Віталій Кличко звільнив заступника голови Київського міської державної адміністрації Олександра Густєлєва через затягування робіт із завершення будівництва Подільсько-Воскресенського мосту.

Про це Кличко заявив 5 листопада під час Колегії Київської міської державної адміністрації.

Своє рішення він аргументував тим, що Густєлєв не зміг раціонально організувати роботу.

«Я сьогодні зранку без попередження заїхав подивитися, що відбувається на обʼєкті. А там, скажу прямо, мало що відбувається. Хоча регулярно чув запевнення профільного заступника, що міст в кінці року «поїде». [...] Усе, що було потрібно, аби завершити роботи для запуску автомобільного руху, було забезпечено. І фінансово, і організаційно. При цьому заступник, який відповідає за об’єкт, не зміг раціонально організувати роботу. І кожного разу божився, коли ми виїжджали на об’єкт, що все робиться і рухається до завершення», — аргументував Кличко своє рішення.

Подільсько-Воскресенський міст має зʼєднати Поділ з лівобережними районами Воскресенка та Райдужний масив. Будівництво, розпочате у 1993 році (фактично у 2003 році), неодноразово зупиняли через брак фінансування. Кличко хотів відкрити міст до кінця 2021 року.