Мэр Киева Кличко уволил заместителя главы КГГА Густелева из-за затягивания работ по Подольскому мосту

Мэр Киева Виталий Кличко уволил заместителя главы Киевской городской государственной администрации Александра Густелева из-за затягивания работ по завершению строительства Подольско-Воскресенского моста.

Об этом Кличко заявил 5 ноября во время Коллегии Киевской городской государственной администрации.

Свое решение он аргументировал тем, что Густелев не смог правильно организовать работу.

«Я сегодня с утра без предупреждения заехал посмотреть, что происходит на объекте. А там, скажу прямо, мало что происходит. Хотя регулярно слышал заверения профильного заместителя, что мост в конце года «поедет». [...] Все, что требовалось, чтобы завершить работы по запуску автомобильного движения, было обеспечено. И финансово, и организационно. При этом заместитель, который отвечает за объект, не смог рационально организовать работу. И каждый раз божился, когда мы выезжали на объект, что все делается и движется к завершению», — аргументировал Кличко свое решение.

Подольско-Воскресенский мост должен соединить Подол с левобережными районами Воскресенка и Радужный массив. Строительство, начатое в 1993 году (фактически в 2003 году), неоднократно останавливалось из-за недостатка финансирования. Кличко хотел открыть мост до конца 2021 года.