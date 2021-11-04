NASA й SpaceX втретє відклали запуск Crew Dragon з астронавтами до МКС
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
-
Національне управління з аеронавтики й дослідження космічного простору (NASA) вже втретє перенесло запуск пілотованого космічного корабля Crew Dragon до Міжнародної космічної станції (МКС).
Про це повідомляє пресслужба NASA.
«NASA і SpaceX відмовляються від запуску корабля 6 або 7 листопада через несприятливі погодні умови», — йдеться в повідомленні. У відомстві пояснили, що найраніша можливість запуску корабля Crew Dragon-3 — 21:51 (03:51 за київським часом) за східним часом у понеділок, 8 листопада.
У NASA також підкреслили, що остаточне рішення про запуск Crew-3 або повернення Crew-2 ухвалять найближчими днями на підставі ймовірності сприятливих умов.
- Раніше запуск Crew Dragon затримували, бо фахівці хотіли провести додаткові перевірки. Також потрібно було усунути проблему з туалетом.
- Згодом через погоду запуск космічного корабля перенесли з 31 жовтня на 3 листопада.
- Пізніше NASA і компанія SpaceX вкотре перенесли запуск космічного корабля Crew Dragon з астронавтами, запланований на 3 листопада. Причиною є «незначні проблеми зі здоров’ям» в одного з членів екіпажу.