Суд не дав забрати в «Укртранснафти» контроль над «трубою Медведчука»
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Martin Adams on Unsplash
Господарський суд Києва відмовив у позові компанії «ПрикарпатЗахідтранс» і залишив під контролем «Укртранснафти» (дочірнє підприємство «Нафтогазу») частину нафтопродуктопроводу «Самара — Західний напрямок».
Про це повідомляє Антимонопольний комітет України, який у червні цього року доручив віддати «Укртранснафті» в управління цю «трубу Медведчука».
«ПрикарпатЗахідтранс», яку повʼязують із депутатом від «Опозиційної платформи — За життя» Віктором Медведчуком, просила суд визнати недійсним і скасувати рішення Антимонопольного комітету щодо надання «Укртранснафті» дозволу на управління нафтопродуктопроводом. Суд зрештою відмовив у задоволенні позовних вимог.
- 19 лютого РНБО ввела санкції проти 8 осіб (трьох українців, пʼятьох росіян) — серед них нардеп від ОПзЖ Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко (за фінансування тероризму). Того ж дня РНБО доручила повернути в держвласність нафтопродуктопровід «Самара — Західний напрямок», який опинився у власності компанії з орбіти Медведчука. Сам нардеп заперечує свою причетність.
- Трубопровід заарештували, а вже 16 квітня він отримав нового управителя в особі компанії «Укртранснафта».
- У травні антикорупційні органи повідомили, що встановили факт шахрайства, який допоміг компанії «ПрикарпатЗахідтранс» в суді у 2017 році залишити за собою трубу.
- У червні «Укртранснафта» отримала в управління «трубу Медведчука» із зобовʼязанням протягом 5 років забезпечувати не менше 1,1 мільйона гривень щомісячного доходу для держави.