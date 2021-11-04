Суд не дав забрати в «Укртранснафти» контроль над «трубою Медведчука»

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Господарський суд Києва відмовив у позові компанії «ПрикарпатЗахідтранс» і залишив під контролем «Укртранснафти» (дочірнє підприємство «Нафтогазу») частину нафтопродуктопроводу «Самара — Західний напрямок».

Про це повідомляє Антимонопольний комітет України, який у червні цього року доручив віддати «Укртранснафті» в управління цю «трубу Медведчука».

«ПрикарпатЗахідтранс», яку повʼязують із депутатом від «Опозиційної платформи — За життя» Віктором Медведчуком, просила суд визнати недійсним і скасувати рішення Антимонопольного комітету щодо надання «Укртранснафті» дозволу на управління нафтопродуктопроводом. Суд зрештою відмовив у задоволенні позовних вимог.