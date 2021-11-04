Українського політвʼязня відправили до ШІЗО, змусивши три дні стояти, попри хворобу ніг: у колонії не знайшлося іншого місця
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Facebook / Людмила Денісова
Українського політвʼязня Івана Яцкіна, засудженого до 11 років колонії суворого режиму, відправили у штрафний ізолятор російської колонії в Краснодарському краї через відсутність інших місць в установі.
Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, яка отримала інформацію від адвоката Яцкіна.
«Іван Яцкін упродовж трьох днів був змушений стояти на ногах без можливості присісти, оскільки за правилами перебування у ШІЗО, відкидне ліжко вдень пристібається. Такі дії стосовно громадянина України є катуванням, адже він страждає на хронічне захворювання ніг: запалення судин призвело до утворення трофічних виразок, внаслідок чого відбувається нагноєння», — наголосила вона.
За словами Денісової, відбувати покарання, визначене окупаційним «Верховним судом Криму», Яцкін має в Кемеровській області, попереду на його етапі виправні установи двох областей Росії.
Також омбудсман зазначила, що звернулася до своєї російської колеги Тетяни Москалькової з вимогою забезпечити Яцкіну належні умови тримання, відповідно до міжнародних стандартів, які було грубо порушено тюремниками.
- Кримчанина Івана Яцкіна російські силовики затримали у грудні 2019 року через підозру в державній зраді. Після цього його етапували до Москви. За версією ФСБ, чоловік «діяв в інтересах українських спецслужб на території окупованого Криму, збирав і передавав якусь інформацію». На момент затримання Яцкіна його дружина Гульнара Кадирова була вагітна їхньою третьою дитиною.
- За даними російської газети «Коммерсантъ», Яцкін у лютому 2020 року писав листа президенту України з проханням включити його до списку осіб на обмін і надати фінансову допомогу його родині. Кримчанин винним себе не визнає і вважає, що його затримали через активну проукраїнську позицію.
- У травні 2021 року Яцкіна, обвинуваченого в «державній зраді» нібито на користь України, засудили до 11 років колонії суворого режиму.