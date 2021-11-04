Суд відпустив під домашній арешт чоловіка, який погрожував підірвати Кабмін
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Facebook / Денис Монастырский
Печерський районний суд міста Київ 4 листопада змінив запобіжний захід Володмиру Прохничу, який 4 серпня погрожував підірвати в Кабміні гранату. Про це повідомив його адвокат Тарас Безпалий.
Прохнича випустять із СІЗО — він перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом. Відповідне рішення ухвалила суддя Бортницька Віта Вікторівна.
У СІЗО Прохнич перебував із 6 серпня.
- 4 серпня близько 10-ї години ранку до будівлі уряду зайшов невідомий чоловік. Він витягнув із кишені предмет, схожий на гранату, і погрожував його підірвати. Чоловіка затримали через півтори години — він попросив вибачення за свої дії.
- Підозрюваним виявився колишній військовослужбовець, ветеран АТО. Він служив сапером у батальйоні «Айдар» і отримав контузію.