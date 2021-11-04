Глава фракції «Слуги народу» Арахамія анонсував відставку ще двох міністрів. У самій політсилі це не підтверджують

Новини

Кузьмін Олександр / УНІАН

Фракція «Слуги народу» поки не розглядає нові кадрові ротації у Кабінеті міністрів.

Про це «Бабелю» розповіла нардеп Євгенія Кравчук.

«Поки ні», — відповіла вона на питання про можливі відставки. Разом з тим, голова фракції «Слуги народу» Давід Арахамія анонсував наступні кадрові зміни в уряді.

«Дві [відставки] є», – зазначив він у кулуарах Верховної Ради, відповідаючи на запитання, чи плануються ще якісь зміни в уряді. Як передає Укрінформ, водночас Арахамія відмовився називати прізвища урядовців, про відставки яких може йтися незабаром.