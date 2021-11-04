Глава фракції «Слуги народу» Арахамія анонсував відставку ще двох міністрів. У самій політсилі це не підтверджують
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
-
Кузьмін Олександр / УНІАН
Фракція «Слуги народу» поки не розглядає нові кадрові ротації у Кабінеті міністрів.
Про це «Бабелю» розповіла нардеп Євгенія Кравчук.
«Поки ні», — відповіла вона на питання про можливі відставки. Разом з тим, голова фракції «Слуги народу» Давід Арахамія анонсував наступні кадрові зміни в уряді.
«Дві [відставки] є», – зазначив він у кулуарах Верховної Ради, відповідаючи на запитання, чи плануються ще якісь зміни в уряді. Як передає Укрінформ, водночас Арахамія відмовився називати прізвища урядовців, про відставки яких може йтися незабаром.
- 3 листопада Рада звільнила Романа Абрамовського з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів, Олексія Любченка – з посади першого віцепрем’єр-міністра – міністра економіки, Олексія Резнікова – з посади віцепремʼєр-міністра – міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Олега Уруського – з посади віцепремʼєр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості, Андрія Тарана – з посади міністра оборони.
- Вже у четвер парламент призначив Олексія Резнікова на посаду міністра оборони, Ірину Верещук – на посаду віцепремʼєр-міністра – міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Павла Рябікіна – на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості, Юлію Свириденко – на посаду першого віцепремʼєр-міністра – міністра економіки.