СБУ розкрила хакерів російського угруповання Armagedon. Ними виявилися співробітники ФСБ

Новини

David Rangel / Unsplash

СБУ ідентифікувала хакерів всесвітньо відомого угруповання Armagedon, яке здійснило понад пʼять тисяч кібератак на державні органи та об’єкти критичної інфраструктури України. Ними виявилися офіцери Федеральної служби безпеки Росії.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зловмисники — офіцери управління ФСБ в окупованому Криму, а також зрадники, які перейшли на бік ворога під час окупації півострова у 2014 році. СБУ вдалося поіменно встановити їхні особи, перехопити розмови, а також отримати докази їх причетності до атак.

СБУ

«І це при тому, що вони використовували власні вірусні програми ФСБ, а також засоби анонімізації та «прикриття» у мережі Інтернет», — заявили в СБУ. Зловмисники розробляли шкідливе програмне забезпечення, після чого розсилали його від імені державних установ України. Це призводило до зараження компʼютерів та отримання хакерами віддаленого доступу до них.

Пʼятьом учасникам хакерської групи оголосили підозру за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу.

За даними СБУ, хакерське угруповання Armagedon — це спеціальний проєкт ФСБ, який прицільно «працював» по Україні. Його роботу координує 18-й Центр ФСБ (Центр інформаційної безпеки) з дислокацією в Москві.

СБУ

З моменту початку російської агресії у 2014 році цей підрозділ ФСБ здійснив понад 5 тисяч кібератак і намагався «заразити» понад півтори тисячі урядових комп’ютерних систем. Зараз СБУ намагається локалізувати та нейтралізувати кіберагресію Росії проти України.