Флагман Шостого флоту США увійшов до Чорного моря. Російські військові почали за ним стежити
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Флагман (корабель управління) Шостого флоту Військово-морських сил США USS Mount Whitney увійшов до чорноморської акваторії після зупинки в Стамбулі.
Корабель проводитиме операції з союзниками та партнерами по НАТО, приєднавшись до есмінця USS Porter (DDG-78), який знаходиться у Чорному морі з 30 жовтня.
Як передає Інтерфакс з посиланням на Національний центр управління обороною Росії, за USS Mount Whitney почали вести спостереження.
У вівторок, 2 жовтня, у Чорноморському флоті повідомляли про проведення навчань. Винищувачі Су-30СМ та бомбардувальники Су-24 спільно з ракетними комплексами «Бал» та «Бастіон» відпрацювали знищення морських цілей.
- 1 листопада оперативний флот США повідомив про те, що до Чорного моря йде USS Mount Whitney. На це відреагував президент Росії Володимир Путін. «Ось і зараз, як ви знаєте, корабель США зайшов у Чорне море. Можемо швидко подивитися на нього в бінокль або у приціл відповідних систем оборони», — сказав він.
- 22 вересня 2021 року Зеленський закликав НАТО збільшити кількість кораблів у Чорному морі. Він також заявив, що Україна готова активно приєднуватися до відповідних спільних дій з Альянсом, а також, що країна зацікавлена у збільшенні кількості спільних навчань.