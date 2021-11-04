У Києві та області найвищий показник вакцинації від коронавірусу серед дорослого населення, на Закарпатті — найменший

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Міністерство охорони здоров'я України

Найгірші показники з вакцинації проти коронавірусу фіксують у двох областях — Закарпатській (23,2% дорослого населення) та Волинській (25,2%).

Про це сказав міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко на брифінгу у четвер.

У Києві найбільша кількість дорослого населення вакцинувалася принаймні однією дозою препарату — це 54,2%, а в області — 43,7%.

Також високий показник вакцинації фіксують у Полтавській області — 42,1% та Дніпропетровській — 40%.

«Від відсотків вакцинованого населення напряму залежать епідемічні показники, це ми бачимо на прикладі Моршина, де вакциновано близько 70% дорослого населення», — наголосив Ляшко.

Він зазначив, що дані дослідження, проведеного у вересні-жовтні 2021 року за підтримки UNICEF, USAID та Світового банку, показують, що 60% усіх українців позитивно ставляться до вакцинації від COVID-19, а 62% погоджуються, що необхідно робити щеплення від COVID-19. Також 42% українців, які ще не вакцинувались, готові щепитись за певних умов.