Дрон зняв жерло діючого вулкана на острові Пальма. Виверження показали і через тепловізор

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За допомогою безпілотника вдалося зняти жерло діючого вулкана Кумбре-Вʼєха на іспанському острові Пальма, який вивергається з 19 вересня.

Кадри польоту на жерлом вулкана та нічну зйомку у високій якості опублікувало Live Storms Media.

На відеозаписах показана активна фаза виверження. У денному відео видно, як вулкан викидає фонтан лави та попелу на висоту понад 460 метрів. У нічному відео чітко видно потоки лави та фонтан із жерла.

Поблизу епіцентру виверження вчені також встановили тепловізор, який дозволив подивитись на вулкан з іншого ракурсу.