Дрон зняв жерло діючого вулкана на острові Пальма. Виверження показали і через тепловізор
- Автор:
- Костя Андрейковець
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За допомогою безпілотника вдалося зняти жерло діючого вулкана Кумбре-Вʼєха на іспанському острові Пальма, який вивергається з 19 вересня.
Кадри польоту на жерлом вулкана та нічну зйомку у високій якості опублікувало Live Storms Media.
На відеозаписах показана активна фаза виверження. У денному відео видно, як вулкан викидає фонтан лави та попелу на висоту понад 460 метрів. У нічному відео чітко видно потоки лави та фонтан із жерла.
Поблизу епіцентру виверження вчені також встановили тепловізор, який дозволив подивитись на вулкан з іншого ракурсу.
- Виверження вулкана на Пальмі розпочалося 19 вересня. Лава знищила понад тисячу будівель та десятки доріг, а острів оголосили зоною лиха. Лава покрила понад 600 гектарів сільськогосподарських угідь, а також частину близьких до вулкана міст та доріг. Потоки, які ринули в океан, сформували новий півострів, збільшивши площу Пальми.
- Захід острова постраждав не тільки від лави, а й від попелу, який буквально покрив усе.
- Попри небезпеку вулкан спровокував потоки туристів. Влада цьому рада.