Дрон снял жерло действующего вулкана на острове Ла-Пальма. Извержение показали и через тепловизор

С помощью беспилотника получилось снять жерло действующего вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Ла-Пальма, который извергается с 19 сентября.
Кадры полета над жерлом вулкана и ночную съемку в высоком качестве опубликовало Live Storms Media.
На видеозаписях показана активная фаза извержения. На дневном видео видно, как вулкан выбрасывает фонтан лавы и пепла на высоту более 460 метров. В ночном видео отчетливо видны потоки лавы и фонтан из жерла.
Вблизи эпицентра извержения ученые также установили тепловизор, который позволил посмотреть на вулкан с другого ракурса.
- Извержение вулкана на Ла-Пальме началось 19 сентября. Лава уничтожила более тысячи зданий и десятки дорог, а остров объявили зоной бедствия. Лава покрыла более 600 гектаров сельскохозяйственных угодий, а также часть близких к вулкану городов и дорог. Потоки, хлынувшие в океан, сформировали новый полуостров, увеличив площадь Ла-Пальмы.
- Запад острова пострадал не только от лавы, но и от пепла, который буквально покрыл все.
- Несмотря на опасность, вулкан привлек потоки туристов. Власти этому рады.