СБУ повідомила про підозру дружині Семена Семенченка через «розкрадання» грошей з благодійного фонду батальйону «Донбас»

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Кравс Євгеній / УНІАН

Служба безпеки Україні повідомила про підозру жінці, яка начебто вкрала з рахунків «Благодійного фонду батальйону «Донбас» 150 тисяч гривень і витратила їх на власні потреби, не пов’язані з діяльністю фонду та батальйону.

Про це СБУ повідомила 3 листопада.

За даними джерел «Бабеля», ідеться про дружину Семена Семенченка Наталію Московець, вона сама це підтвердила у Facebook. Їй оголосили про підозру за частиною 3 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

СБУ заявила, що жінка мала доступ до карткового рахунку фонду, розраховувалась через нього та знімала з нього готівку.

Сама Московець написала у Facebook наступне: «Впевнена, в мене також буде суддя Вишняк. Залишилося зрозуміти, на кого залишити трьох дітей».

«Благодійний фонд батальйону «Донбас» займається допомогою військовослужбовцям 46 окремого батальйону спеціального призначення «Донбас-Україна» і сімʼям загиблих військових. Керівник фонду — Дмитро Кічук.