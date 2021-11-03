Рада підтримала звільнення міністра економіки Олексія Любченка. Він пропрацював 5 місяців

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Верховна Рада України

Нардепи Верховної Ради більшістю голосів підтримали відставку першого віцепремʼєр-міністра, міністра економіки Олексія Любченка. Напередодні він самостійно написав заяву про звільнення.

На цій посаді посадовець пропрацював усього пʼять місяців.

На його місце планують призначити заступницю голови Офісу президента з економічних питань Юлію Свириденко. Відповідне рішення ухвалила фракція «Слуга народу» на своєму засіданні 1 листопада.

Раніше Любченко очолював Державну податкову службу. У 2009—2011 роках обіймав посаду заступника голови Державної податкової адміністрації. До цього, у 1999—2003 роках, працював першим заступником голови податкової адміністрації в Кіровоградській області, а з 2003 до 2005 року очолював податкову адміністрацію Черкаської області. Після цього він став заступником голови Кіровоградської ОДА. У 2015 році Любченко претендував на посаду голови Державної фіскальної служби України. Уперше Любченка призначили керівником податкової 29 квітня 2020 року.