Міністерство освіти оприлюднило термін проведення ЗНО у 2022 році

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Марієнко Андрій / УНІАН

Міністерство освіти і науки затвердило календарний план підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року.

Як пише Український центр оцінювання якості освіти, реєстрація для участі у ЗНО триватиме з 1 лютого до 9 березня 2022 року. Керівники закладів освіти зможуть зареєструвати учнів для проходження ДПА у формі ЗНО до 1 березня 2022 року.

До 29 квітня 2022 року зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань.

Основна сесія ЗНО відбудеться за таким графіком:

фізика — 23 травня;

хімія — 26 травня;

українська мова, українська мова і література — 31 травня;

математика і математика рівня стандарт — 3 червня;

іспанська мова, німецька мова, французька мова — 6 червня;

англійська мова — 7 червня;

історія України — 10 червня;

географія — 14 червня;

біологія — 17 червня.

Інформацію про результати ЗНО з усіх предметів розмістять на інформаційних сторінках учасників тестування до 30 червня 2022 року.

Нагадаємо, що пробне ЗНО з української мови та з української мови і літератури відбудеться 19 березня; 26 березня — з історії України, з математики (також з математики із завданнями рівня стандарту), з біології, з географії, з фізики, з хімії, з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької).