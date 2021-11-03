В Україні зростає кількість летальних випадків від COVID. За добу вакцинувалися понад 300 тисяч людей

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Thana Prasongsin / Getty Images

В Україні за останню добу, 2 листопада, медики виявили 23 393 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби (з них дітей — 1 406, медпрацівників — 421). Від ускладнень захворювання померли 720 пацієнтів, а напередодні — 700.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

Загалом від початку пандемії в Україні офіційно підтвердили 2,9 мільйона випадків COVID-19. При цьому 69 447 людей померли від ускладнень хвороби, а 2,4 мільйона громадян одужали.

Також за добу медики вакцинували 310 439 людей, одну дозу отримали — 229 100, а повністю імунізовані — 81 339 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 682 752 людини, з них повністю імунізовані та отримали дві дози — 7 596 587.

У МОЗ наголошують, що 93,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня — невакциновані.