Зеленський та президент Словаччини підписали спільну декларацію про європейську перспективу України
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Пресслужба Офісу президента України
Словаччина стала п’ятою державою-членом Європейського Союзу, яка схвалила спільну декларацію про визнання європейської перспективи України. Документ підписала президент країни Зузана Чапутова на полях Конференції ООН з питань зміни клімату COP26 у Глазго.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський на своїй сторінці у Twitter.
«Словаччина стала ще однією державою ЄС, з якою підписано декларацію про визнання європейської перспективи України. Обговорили з Зузаною Чапутовою підтримку членства України в ЄС і НАТО», — написав він.
За словами Зеленського, також лідери держав говорили про взаємодію в енергетичній сфері та безпекову ситуацію на Донбасі.
Зустріч президентів України та Словаччини відбулася на полях екологічного саміту у Глазго.
Раніше декларацію про визнання європейської перспективи України підписали Литва, Латвія, Польща й Естонія.
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