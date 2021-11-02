«У квадрильйон разів важче за Сонце». Обсерваторія NASA показала фото надмасивного скупчення галактик
- Автор:
- Олег Панфілович
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Billy Brown / Flickr
Космічна обсерваторія «Чандра» Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) сфотографувала надмасивне скупчення галактик.
Знімок обсерваторія опублікувала у Twitter.
«З масою приблизно у квадрильйон (тисячу трильйонів) разів більшою, ніж у нашого Сонця, скупчення галактик RX J1532 вважається надзвичайно масивним», — йдеться в повідомленні.
Учені також пояснили, що поблизу центру цього скупчення розташована велика еліптична галактика, яка містить одну з найпотужніших і надмасивних чорних дір, які науковцям вдалося відкрити.
- Телескоп Hubble зробив фотографію спіральної галактики NGC 6984, яка розташована приблизно за 200 мільйонів світлових років від Землі в сузірʼї Індіанець.
- Перед цим телескоп Hubble надіслав знімок вмираючої зірки CW Leonis, розташованої на відстані 400 світлових років від Землі в напрямку сузірʼя Лева.