Держуправління справами досі «аналізує інформацію» про те, як використовується держмайно у Кончі-Заспі та Пущі-Водиці

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Державне управління справами перевіряє інформацію про оренду майна у Будинку відпочинку «Конча-Заспа» та комплексі відпочинку «Пуща-Водиця», проте відмовляється розкрити дані про самих орендарів.

Про це йдеться у відповіді ДУС на запит «Бабеля».

«На сьогодні робота [з аналізу даних про оренду] триває», — йдеться у відповіді. На питання щодо осіб самих орендарів, то в ДУС відповіли, що не є розпорядниками відповідної інформації.

14 травня президент Зеленський доручив провести повний аудит земель і резиденцій у Кончі-Заспі та Пущі-Водиці, а також встановити перелік осіб, які там проживають. Він заявив, що наприкінці 2014 року, за часів президентства Петра Порошенка, скасували перелік категорій осіб, які мають право на пільгове проживання. Це, за словами Зеленського, легалізувало перебування на цих землях і в резиденціях за дуже символічну плату «низки незрозумілих осіб». Пізніше він заявив, що в резиденціях живуть родичі та друзі колишніх президентів і суддів.