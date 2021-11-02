Острівна держава Тонга йде на локдаун. Там уперше з початку пандемії виявили хворого на коронавірус

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Острівна держава Тонга 2 листопада оголосила про локдаун після виявлення першого з початку пандемії хворого на коронавірус. Про це повідомляє CNN.

Локдаун передбачає комендантську годину з 20:00 до 06:00, людям також наказали припинити ходити на роботу і залишатися вдома. Не працюватимуть громадський транспорт, ресторани, бари та клуби, школи, церкви.

«Краще просто ставитися до цього позитивно і розглядати як запобіжний засіб, ніж потім шкодувати, коли стане занадто пізно», — сказав представник МОЗ Сіалі Акауола.

Коронавірус у країні вперше виявили 27 жовтня у пасажира, який прилетів із Нової Зеландії. За даними Міністерства охорони здоровʼя Нової Зеландії, інфікований мандрівник прибув до Тонги з міста Крайстчерч. Пасажир був повністю вакцинований, у нього був негативний результат тесту перед вильотом. Коронавірус у нього підтвердили під час карантину в готелі в Тонзі. Інші 214 пасажирів рейсу отриали негативний результат після прибуття, але проходять 21-денний карантин.

Як повідомляє Matangi Tonga, після новин про першого хворого тисячі людей кинулися до центрів вакцинації. За даними порталу Our World in Data, станом на 25 жовтня 31,7% населення повністю вакциновано.

Тонга — це полінезійська країна, що складається з понад 170 островів у південній частині Тихого океану, з населенням майже 100 тисяч людей. Це віддалений архіпелаг, розташований приблизно за 800 км на схід від Фіджі і за 2 380 км від Нової Зеландії.