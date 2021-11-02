На Донбасі загинув український військовий. Бойовики 11 разів відкривали вогонь

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Sasha Maksymenko / Flickr

На Донбасі внаслідок обстрілів з боку російських найманців загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил. Російські найманці 11 разів порушували «тишу», використовуючи зброю, яка заборонена Мінськими домовленостями.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

Поблизу Новолуганського ворог вісім разів обстрілював позиції наших захисників, застосовуючи міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Неподалік Світлодарська та Водяного російські найманці задіяли гранатомети різних систем і стрілецьку зброю, а біля Авдіївки вели вогонь з мінометів калібру 82 мм.

«Унаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям. Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким героя», — зазначили в ООС.

Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил і продовжують стримувати збройну агресію Російської Федерації.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року — після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набула чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». Вона й досі формально чинна, попри численні порушення її російськими гібридними силами.