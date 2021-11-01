На виборах мера Харкова переміг Терехов

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Сергій Моргунов / «Бабель»

Мером Харкова обрали виконувача обовʼязків очільника міста Ігоря Терехова.

Про це оголосила територіальна виборча комісія.

За нього віддали 146 240 голосів. Це 50,66%. Найближчий опонент Терехова Михайло Добкін набрав 82 008 голосів (28,4%).

Згідно з українським законодавством, на виборах очільника міста із населенням понад 90 тисяч мешканців потрібно здобути понад 50% голосів виборців, щоби бути обраним. У разі, якщо в першому турі жоден не набирає такої кількості, то проводять другий тур між двома кандидатами, які набрали найбільшу кількість голосів.