Перша країна світу дозволила використовувати вакцину від коронавірусу Novavax

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Національне агентство з контролю за ліками та харчовими продуктами Індонезії першим у світі схвалило застосування вакцини від коронавірусу американської компанії Novavax.

Про це повідомили у пресслужбі компанії 1 листопада.

«Це перший в усьому світі регуляційний дозвіл вакцини проти COVID-19 на основі білка, заснований на клінічних даних фази 3, що демонструють ефективність та сприятливий профіль безпеки», — заявив президент і головний виконавчий директор Novavax Стенлі Ерк.

Як зазначається, Інститут сироватки Індії виготовлятиме вакцину на потужностях заводу Serum Institute і продаватиме під торговою маркою Covovax. Постачання препарату розпочнеться найближчим часом.

За даними уряду Індонезії, країна цього року має отримати 20 мільйонів доз.

Вакцину Covovax можна зберігати за температури від +2° до +8 °С.

Novavax та Serum Institute of India вже подали заявки на дозвіл вакцини Novavax в Індії та на Філіппінах, а також на внесення до списку вакцин, схвалених до застосування в умовах надзвичайної ситуації (EUL) до Всесвітньої організації охорони здоровʼя (ВООЗ). Окрім цього, Novavax нещодавно завершила подання заявок на дозвіл про використання вакцини до регуляторних органів Великої Британії, Європейського Союзу, Канади та Австралії. У США компанія планує надати повний пакет документів до кінця року.