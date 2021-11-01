Віцепремʼєр-міністр України Олексій Резніков подав у відставку
- Автор:
- Софія Телішевська
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УНІАН / Ратинський В’ячеслав
Віцепремʼєр-міністр України — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексiй Резніков написав заяву про звільнення за власним бажанням.
Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.
Відповідна заява уже зареєстрована в Апараті Ради.
Зазначимо, сьогодні, 1 листопада у столичному КВЦ «Парковий» пройде засідання фракції «Слуга народу», на якому депутати планують розглянути кадрові зміни в уряді, зокрема Олексія Резнікова планують призначити на посаду міністра оборони.
Натомість його посаду обійме нардеп від «Слуги народу» Ірина Верещук.
- Резніков наразі також є першим заступником глави української делегації у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу (а поки глава делегації Леонід Кравчук проходить реабілітацію після операції на серці, він виконує його обовʼязки). Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що у роботі ТКГ будуть «певні зміни», однак не уточнив, чи повʼязано це з можливою новою посадою Резнікова.
- 13 жовтня Верещук заявила про готовність стати міністром оборони, а її кандидатуру начебто обговорювали у фракції. За її словами, із президентом Володимиром Зеленським про призначення вона поки не говорила, але сподівається, що нардепи підтримають її кандидатуру, якщо це схвалить президент як верховний головнокомандувач.
- У липні, після звільнення головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака пішли чутки про майбутнє звільнення міністра оборони Андрія Тарана.