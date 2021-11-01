В Офісі президента пояснили, чому фільм про День незалежності показали одночасно 7 каналів і прирівняли його до соцреклами

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Стас Козлюк / Бабель

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, як фільм про підготовку святкування 30-ї річниці незалежності України одночасно зʼявився на шести комерційних телеканалах та «Суспільному»: влада запропонувала — вони могли відмовитись, а могли погодитись.

Про це Подоляк заявив у інтервʼю «Бабелю».

«Було дуже просто. Знято фільм, надіслано каналам із наступним листом: «Можете — поставте. Бажано — у період з 24 серпня до 24 вересня». Усе. Так само, як іноді просимо ставити соціальну рекламу: хтось ставить, хтось ні», — заявив Подоляк.

На зауваження журналістів, що це не соціальна реклама, Подоляк відповів: «Це ваша субʼєктивна оцінка. Я поставлю запитання по-іншому: а чому влада не має права промоутувати свою діяльність?»

Радник глави ОП зазначив, що влада має право звернутись до комерційних каналів, а ті можуть взяти, можуть відмовитись, «якими вони при цьому мотиваціями керуються — це їхні проблеми».

Подоляк водночас не уточнив, хто саме зробив цей фільм, тільки сказав «ми». У самому фільмі було лише прізвище режисера, який працює у компанії сімʼї заступника глави ОП Кирила Тимошенка Goodmedia — Андрій Нестеренко.