Не вистачає лікарів. Мер Києва пояснив, чому місто не може розгорнути додаткові 6 тисяч місць для COVID-хворих

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Сергій Бортник / «Бабель»

Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що Київ готовий у разі необхідності розгорнути ще шість тисяч місць у лікарнях для хворих коронавірусом, але проблема в іншому — не вистачає медиків, які працюватимуть з такими хворими.

Про це мер міста заявив в ефір телеканалу «Україна 24».

Наразі столиця готова прийняти 5,5 тисячі пацієнтів з коронавірусом в інфекційні відділення.

«Ми можемо зробити ще багато місць, але найголовніше питання — хто буде надавати допомогу? Нам не вистачає лікарів. Сьогодні вже лікарі працюють на межі можливостей», — сказав мер.

Віталій Кличко наголосив, що міськрада доплачує медикам, які працюють з COVID, «вони отримують в цілому 30—35 і навіть 40 тисяч гривень на місяць», каже міський голова.

«Обладнання є, апарати ШВЛ — понад 500, 90% наших місць забезпечені киснем. Але залишається загроза того, що кількість хворих буде перевищувати кількість лікарів і місць в лікарнях», — заявив Кличко.

Нагадаємо, з 1 листопада Київ перейшов у «червону» зону карантину. Для відвідування та роботи ресторанів, кафе, спортзалів і ТРЦ потрібна буде або повна вакцинація від коронавірусу, або негативний ПЛР-тест, якому не більше 72 годин. У транспорт пускатимуть із тестом або сертифікатом вакцинації. Перевіряти документи будуть не на вході у транспорт, а вибірково спеціальні групи правоохоронців.

Школи будуть працювати дистанційно поки не поліпшиться ситуація із коронавірусом. Дитсадки працюватимуть у звичайному режимі за умови вакцинації 100% працівників закладу.

У метро пускатимуть із довідками про вакцинацію, негативним ПЛР чи антиген-тестом, якому не понад 72 години, та довідкою про одужання від коронавірусу. Штраф за порушення – від 17 тисяч гривень.