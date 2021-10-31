Лукашенко виставив у своїй резиденції автомат, з яким «захищався» від білорусів

Новини

Пул Первого / Telegram

У резиденції самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка зʼявилася експозиція з автоматом, з яким «лідер країни» разом із сином Миколою «захищалися» від невдоволених білорусів.

Світлину так званої виставки оприлюднив преспул Лукашенка.

Саме цей автомат він використав, коли прилітав у резиденцію 23 серпня 2020 року. Тоді 200 тисяч протестувальників вийшли на вулиці міст Білорусі з вимогою оголосити справжні результати виборів.

Лукашенко та його син того дня не використали зброю, але стали героями низки мемів.

Наразі ву країні планують відновити протест і з 1 листопада оголосити загальнонаціональний страйк.