Американський есмінець зайшов у Чорне море. У Росії заявили про стеження за кораблем
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Ракетний есмінець США USS Porter (DDG-78) у суботу, 30 жовтня, зайшов у Чорне море.
Про це з посиланням на Національний центр управління обороною РФ повідомили російські інформагентства.
У Росії також зазначили, що сили та засоби Чорноморського флоту розпочали стеження за діями корабля.
Напередодні, 29 жовтня, про те, що есмінець вирушив до Чорного моря повідомив шостий флот ВМС США.
«USS Porter (DDG 78) розпочав свій північний транзит до Чорного моря для роботи з нашими союзниками та партнерами по НАТО в регіоні», — йдеться у повідомленні.
- У липні 2020 року есмінець USS Porter брав участь у міжнародних військових навчання Sea Breeze у Чорному морі.
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