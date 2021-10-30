МОЗ: В Україні у «жовтій» зоні залишилися лише дві області
- Автор:
- Катерина Кадакова
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skaman306 / Getty Images
В Україні станом на ранок 30 жовтня лише дві області перебувають у «жовтій» зоні карантину, решта — у «червоній» чи «помаранчевій».
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.
Так, «жовтими» наразі є лише Закарпатська та Кіровоградська області, де зафіксовано найнижчі рівні госпіталізації хворих із коронавірусом (менше ніж 50%), а також найменші коефіцієнти виявлення випадків інфікування (приблизно 15% та 11% відповідно).
У «помаранчевій» зоні перебувають сім областей — Вінницька, Волинська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Черкаська і Чернівецька — та Київ.
Згідно з даними МОЗ, ситуація у столиці України та на Харківщині погіршується. Київ з 1 листопада переходить до «червоної» зони.
Наразі у «червоній» зоні перебувають 15 областей: Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька та Чернігівська.
- Від 23 вересня на всій території України був встановлений «жовтий» рівень епідемічної небезпеки, проте ситуація з коронавірусом стрімко погіршується.
- У Києві з 1 листопада також діятимуть посилені правила карантину. Для відвідування та роботи ресторанів, кафе, спортзалів і ТРЦ потрібна буде або вакцинація від коронавірусу або негативний ПЛР-тест, якому не більше 72 годин. У транспорт також пускатимуть із тестом або сертифікатом вакцинації.
- Від 7 листопада в Україні запровадять обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для держпосадовців і працівників освіти. МОЗ затвердив перелік професій, виробництв і організацій, працівники яких зобов’язані зробити щеплення від коронавірусу. До нього включили працівників закладів освіти, центральних органів виконавчої влади та їхніх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій.
- За минулу добу (29 жовтня) в Україні зареєстрували 26 198 нових випадків коронавірусу.