МОЗ: В Україні у «жовтій» зоні залишилися лише дві області

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В Україні станом на ранок 30 жовтня лише дві області перебувають у «жовтій» зоні карантину, решта — у «червоній» чи «помаранчевій».

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Так, «жовтими» наразі є лише Закарпатська та Кіровоградська області, де зафіксовано найнижчі рівні госпіталізації хворих із коронавірусом (менше ніж 50%), а також найменші коефіцієнти виявлення випадків інфікування (приблизно 15% та 11% відповідно).

У «помаранчевій» зоні перебувають сім областей — Вінницька, Волинська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Черкаська і Чернівецька — та Київ.

Згідно з даними МОЗ, ситуація у столиці України та на Харківщині погіршується. Київ з 1 листопада переходить до «червоної» зони.

Наразі у «червоній» зоні перебувають 15 областей: Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька та Чернігівська.