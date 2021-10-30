В Україні зафіксували новий рекорд із кількості вакцинованих за добу — понад 317 тисяч людей

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Мусієнко Владислав / УНІАН

В Україні за добу 29 жовтня вакцинували 317 209 українців, що є новим рекордом.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначається, першу дозу отримали 232 698 людей, другу — 84 511 українців.

Від початку вакцинальної кампанії щеплені вже 10 022 978 людей, з них повністю імунізовані 7 377 032 людини.

Водночас за минулу добу зареєстрували 26 198 нових випадків коронавірусу (з них дітей — 1 643, медпрацівників — 379), госпіталізували 5 305 хворих, летальних випадків — 541, одужали — 9 449 пацієнтів.

Найбільше випадків коронавірусу за добу зафіксували у Дніпропетровській (2 280), Одеській (1 973), Львівській (1 880) та Сумській (1 612) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 904 872 особи, одужали 2 430 944 пацієнти, летальних випадків — 67 393.