В Україні зафіксували новий рекорд із кількості вакцинованих за добу — понад 317 тисяч людей
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
-
Мусієнко Владислав / УНІАН
В Україні за добу 29 жовтня вакцинували 317 209 українців, що є новим рекордом.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя на своїй сторінці у Facebook.
Як зазначається, першу дозу отримали 232 698 людей, другу — 84 511 українців.
Від початку вакцинальної кампанії щеплені вже 10 022 978 людей, з них повністю імунізовані 7 377 032 людини.
Водночас за минулу добу зареєстрували 26 198 нових випадків коронавірусу (з них дітей — 1 643, медпрацівників — 379), госпіталізували 5 305 хворих, летальних випадків — 541, одужали — 9 449 пацієнтів.
Найбільше випадків коронавірусу за добу зафіксували у Дніпропетровській (2 280), Одеській (1 973), Львівській (1 880) та Сумській (1 612) областях.
За весь час пандемії в Україні захворіли 2 904 872 особи, одужали 2 430 944 пацієнти, летальних випадків — 67 393.
- В Україні погіршилася ситуація із коронавірусом. Більшість областей перебувають у «червоній» зоні карантину, а середній добовий приріст хворих — 22 тисячі. Смертність від коронавірусу рекордна.
- З 7 листопада в Україні запровадять обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для держпосадовців і працівників освіти. МОЗ затвердив перелік професій, виробництв і організацій, працівники яких зобов’язані зробити щеплення від коронавірусу. До нього включили працівників закладів освіти, центральних органів виконавчої влади та їхніх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій.