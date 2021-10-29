На виборчі дільниці 31 жовтня пускатимуть виключно з COVID-сертифікатом або негативним тестом

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Ковальчук Віктор / УНІАН

Під час позачергових виборів мера Харкова до дільниць пускатимуть виключно громадян, які вакциновані або мають негативний тест на коронавірус.

Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» заявив глава комітету Ради з питань здоровʼя нації Михайло Радуцький.

Він зазначив, що відповідно до закону, виборців перевірятимуть на наявність сертифікату про вакцинацію або ж ПЛР-тесту, чи тесту на антиген.

«За законом мають перевіряти. Або COVID-сертифікати, або ПЛР-тести чи тести на антиген», — заявив глава комітету.

У неділю, 31 жовтня, майже через рік після смерті Геннадія Кернеса у Харкові пройдуть вибори мера. Головні кандидати на це місце — Михайло Добкін та чинний в. о. мера Ігор Терехов.

Також проміжні вибори до Верховної Ради пройдуть в округах № 183 на Херсонщині та № 197 на Черкащині.