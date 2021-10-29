Розвідка: Росія передала бойовикам на Донбасі нове озброєння, зокрема безпілотники «Орлан-10» та «Гранат-1»

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Sasha Maksymenko / Flickr

Упродовж жовтня Росія завезла на окупований Донбас нову партію озброєння, боєприпасів та пального, збільшивши боєздатність окупаційних військ.

Про це інформує Головне управління розвідки України.

За даними українських спецслужб, до Донецька та Луганська повернулися 10 одиниць відремонтованих в Росії бойових машин піхоти та бронетранспортерів.

Крім того, агресор озброїв своїх найманців новими боєприпасами: протитанковими керованими ракетами, боєприпасами до 122-мм ракетних систем залпового вогню і 152-мм артилерійських систем, патронами для великокаліберних кулеметів і снайперських гвинтівок, протипіхотними мінами ОЗМ-72 і МОН-52, безпілотниками «Орлан-10» та «Гранат-1».

Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Збройні сили України продовжуватимуть застосовувати безпілотники проти проросійських бойовиків на території тимчасово окупованого Донбасу.

«Ми не наступаємо. Ми тільки відповідаємо. Усе згідно з домовленостями щодо припинення вогню», — зазначив президент у контексті розмови про застосування українськими воїнами безпілотника Bayraktar проти бойовиків.

«Щодо БПЛА та іншої зброї, я вважаю, що в Україні вона саме для захисту», — наголосив Володимир Зеленський, додавши, що українська армія «захищатиме свою землю, коли відчуватиме в цьому необхідність».