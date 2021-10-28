CPJ: Протягом останніх десяти років за 81% вбивств журналістів нікого не покарали
- Автор:
- Олег Панфілович
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Engin_Akyurt \ pixabay
Протягом останнього десятиріччя 81% вбивств журналістів так і не були розкриті.
Про це повідомляє Комітет захисту журналістів (CPJ).
Згідно з доповіддю організації, за останні 10 років у світі вбили 278 журналістів, і у 226 випадках ніхто за це не був покараний. Лідирують у цьому «індексі» Сомалі, Сирія, Ірак та Південний Судан. Крім них, до першої десятки країн з найбільшою кількістю нерозкритих вбивств журналістів також увійшли Мексика, Філіппіни, Бразилія, Пакистан та Росія.
Зазначається, що показник не враховує загибель журналістів у зоні бойових дій, чи виконання небезпечних завдань.
У всьому світі у 2020 році щонайменше 22 журналісти стали жертвами вбивств у якості помсти за їхню роботу, що більш ніж удвічі більше, ніж у 2019 році. У 2021 році кількість вбивств наблизилася до торішньої, але ситуація в Афганістані та інших небезпечних для журналістів країнах ускладнює прогнозування підсумкової кількості на нинішній рік.
- Україна посіла 97 сходинку у рейтингу свободи преси, складеному міжнародною організацією «Репортери без кордонів».
- У 2019 році в Україні зафіксовано 208 фактів нападу на журналістів і перешкоджання роботі ЗМІ. У 2018 році було зафіксовано 232 факти нападу. Найнебезпечнішими регіонами для журналістської діяльності виявилися Одеська, Волинська і Дніпропетровська області.